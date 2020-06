Allumiere, una giornata per dire grazie a coloro in prima linea contro il Covid

Condividi Pin 5 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini. “Venerdì 26 giugno 2020 una giornata per dire grazie”

Così il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini in una nota riportata sul proprio profilo social: “Venerdì 26 giugno 2020 – Una giornata per dire GRAZIE – Dalle ore 18:00, presso il parco del Risanamento, insieme ai volontari, cittadini e forze dell’ordine per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito nei famosi 85 giorni, durante i quali la nostra comunità ha registrato nr. 21 situazioni di positività. Grazie all’impegno di tutta la comunità, oggi, Allumiere continua ad essere CovidFree. Tutta la cittadinanza è invitata all’evento che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni Covid-19. Ora ripartiamo tutti insieme!”