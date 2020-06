Condividi Pin 55 Condivisioni

Le fiamme rivolte verso il mare sono state messe sotto controllo proteggendo così delle abitazioni ed una scuola, mentre per quelle rivolte verso il monte è stato richiesto anche l’intervento aereo

Santa Severa Nord, a fuoco sterpaglie e macchina mediterranea. Sul posto i Vigili del Fuoco – Dalle ore 12.00 circa reparti dei Vigili del Fuoco e uomini con mezzi della Protezione Civile stanno operando nella zona di Santa Severa Nord, in territorio del Comune di Tolfa, per un incendio divampato di sterpaglie e macchia mediterranea, che secondo le prime ricostruzioni sul posto eseguite dai soccorritori sarebbe partito dall’area di Via dei Garofani. Le fiamme rivolte verso il mare sono state messe sotto controllo proteggendo così delle abitazioni ed una scuola, cui erano presenti dei bambini, mentre per quelle rivolte verso il monte è stato richiesto anche l’intervento aereo.





Aggiornamento

Alle ore 17.00 l’incendio è ancora attivo. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate poiché messe a dura prova dalle fiamme alte ed in rapida espansione a causa del forte vento.