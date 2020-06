Covid-19, la città metropolitana sostiene la campagna della Regione Lazio sul corretto smaltimento di guanti e mascherine

Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto la Città metropolitana di Roma Capitale. “Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente”

“Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente”: è questa la campagna di comunicazione che la Regione Lazio ha avviato il 16 giugno sul corretto smaltimento di guanti e mascherine, fondamentali dispositivi di protezione individuale che ogni cittadino utilizza quotidianamente a seguito delle norme igienico sanitarie introdotte per l’emergenza Covid19.

La Città metropolitana di Roma Capitale, da sempre in prima linea per la tutela ambientale, dalla gestione diretta delle aree protette alla promozione di ogni iniziativa di informazione ed educazione ambientale, dai rifiuti alla sostenibilità, aderisce convintamente all’iniziativa e utilizzerà i propri canali istituzionali per dare visibilità ai materiali e alle comunicazioni prodotte nelle 8 settimane nelle quali si svolgerà la campagna , per la sensibilizzazione dei cittadini a un comportamento corretto e responsabile verso l’utilizzo di questi dispositivi, in tutto il territorio metropolitano.

Il corretto smaltimento dei rifiuti, da sempre un problema legato anche al comportamento dei singoli, è quanto mai importante oggi che, per quanto stimato, porterà ad un aumento del rifiuto indifferenziato che, se non correttamente smaltito, aumenterà l’inquinamento del nostro prezioso e delicato ambiente, dalla terra al mare.

Il comunicato della Regione Lazio

Per approfondire:

L’uso delle mascherine nella vita quotidiana

Indicazioni per un corretto smaltimento