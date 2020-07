Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini. “A seguito della nostra richiesta è stato assegnato un contributo di 15mila euro”

Allumiere, Pasquini: “Dal Ministero dell’Istruzione in arrivo fondi per sistemare i plessi scolastici” – Grazie all’ottima progettualità della giunta Pasquini arrivano ad Allumiere fondi per sistemare i plessi scolastici. “A seguito della nostra richiesta – spiega il sindaco Antonio Pasquini – è stato assegnato un contributo di 15mila euro dal Ministero dell’Istruzione per adeguare le strutture scolastiche all’emergenza Covid-19. Presso la struttura di Piazza Turati, le aule destinate a laboratorio del piano primo e secondo saranno fuse con le attigue classi per renderle più grandi. Presso la struttura del Faggeto l’aula sita al piano terra sarà fusa con la confinante mensa sempre per aumentare la superficie della mensa in rapporto ai bambini”. Il primo cittadino di Allumiere poi sottolinea che: “Saranno eseguiti altri interventi minori per adeguare le strutture scolastiche all’emergenza Covid-19” e promette: “Nonostante l’estate faremo l’impossibile per far tornare i nostri bambini a scuola il 14 settembre 2020, logicamente con il tempo pieno”.