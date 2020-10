Share Pin 8 Condivisioni

I funerali si terranno domani, 8 ottobre, alle ore 16

Allumiere in lutto: il paese collinare perde un altro pezzo da novanta

“È deceduto questa mattina nella sua casa il grande Maestro Direttore Rossano Cardinali, stroncato da un male incurabile. Rossano è stato una persona eccezionale che ha saputo portare la musica allumiererasca nel gotta del mondo musicale di alto livello.

Oggi Allumiere ne piange la sua scomparsa, ma visto che era noto e amato in tutti i Comuni del comprensorio tutti ne stanno soffrendo e si stanno susseguente i messaggi di cordoglio. Rossano, che il prossimo 28 novembre avrebbe compiuto 51 anni, ha lottato fortemente contro un terribile male e alla fine ha purtroppo ceduto.

Allumiere ha perso un pezzo importante di storia, un uomo che ha saputo portare il paese alla ribalta nazionale e che si è speso tantissimo per l’associazione musicale, la scuola musicale e la banda Amici della Musica di Allumiere. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma è poi entrato a far parte della banda dei Carabinieri; da sempre è uno dei maestri della scuola musicale di Allumiere ed è stato un grande organizzatore di eventi musicali.

Rossano, infatti, era un vero vulcano quando si trattava di fare musica, di dar vita ad eventi e di portare Allumiere la sua musica nei luoghi più importanti. Simpatico, solare, intelligente, carismatico, travolgente era amato fortemente da tutti i suoi ragazzi e da tutti quelli che l’hanno conosciuto.

Ha cresciuto nella musica intere generazioni: per anni infatti ha portato il progetto della musica nelle scuole facendo conoscere ai bambini fin dall’Infanzia la bellezza della musica e infondendo l’amore per la musica. Era amato da tutti, giovani e meno giovani, perché riusciva a coinvolgere ognuno e sapeva rispettare i caratteri e le peculiarità di ciascuno. Era forte e tenace, determinato e pieno di quella tigna allumierasca che lo ha portato a vincere tante battaglie. Ha collaborato con tutte le amministrazioni comunali di Allumiere portando il complesso strumentale in tutti gli eventi Allumiere e oggi gli Amici della Musica sono uno dei fiori all’occhiello del paese e del comprensorio.

La notizia della sua scomparsa prematura ha lasciato il paese in completo silenzio e dolore, tutti lo stanno piangendo e si stanno stringendo intorno alla moglie, alla figlia e ai familiari di Rossano”.

I funerali si terranno domani, 8 ottobre, alle ore 16 presso il Parco del Risanamento, dove sarà possibile rispettare il distanziamento.