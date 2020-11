Share Pin 0 Condivisioni

Il sindaco Pasquini: “L’acquedotto porta per 365 giorni all’anno, l’acqua nel nostro paese”

Allumiere, entra in funzione l’impianto di Casaletto di Smè

“Nonostante la pandemia, Allumiere raggiunge un traguardo storico, inaugurazione e completa messa in funzione dell’impianto di Casaletto di Smè. Primo ed unico acquedotto che porta per 365 giorni all’anno, acqua al nostro paese”.

Così il Sindaco di Allumiere Pasquini che aggiunge: “Dopo anni che hanno visto la presenza di 1850 autobotti/anno all’interno del nostro paese, quest’anno zero viaggi e servizio idrico garantito in tutte le case. Con una progettazione seria ed il costante dialogo, Acea Ato2 ieri ha completato la messa in servizio dell’impianto.

Quindici mesi di lavoro ed un grande investimento economico per la nostra comunità:

1-completa manutenzione straordinaria dei 16 Km di conduttura;

2-completa ristrutturare dell’impianto di Casaletto di Smè;

3-una prima attivazione dall’impianto nel mese di giugno 2020 con il generatore a gasolio;

4- da ieri l’impianto è in funzione con linea elettrica grazie all’intervento di Enel.

È terminata l’era da terzo mondo e ci proiettiamo verso un futuro più vivibile, più programmabile e certo. Ringraziamo il Presidente di Acea Ato 2 Ing. Claudio Cosentino, l’Ing. Marco Salis, l’Ing. Dario Foglietta, l’ing. Catia Gaudio ed il dott. Francesco Barbaro per aver condiviso con l’amministrazione comunale il progetto ed il percorso che ci ha portato a questo fantastico giorno. Ringraziamo il personale Acea Ato 2 per aver supportato l’Amministrazione e, quindi, tutta la comunità, soprattutto nei momenti di difficoltà effettuando manovre ed interventi straordinari, l’Università Agraria di Allumiere per aver provveduto con celerità al mutamento di destinazione d’uso dell’area. Alla presenza di tutti questi interlocutori, ieri abbiamo proceduto all’inaugurazione di questo grande obiettivo, raggiunto, grazie al grande lavoro di squadra pubblico-privato”.