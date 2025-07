Allumiere, dal 18 al 20 luglio torna la Sagra del Contadino

Dal 18 al 20 luglio torna la Sagra del Contadino ad Allumiere che ospiterà anche la decima Festa della Porchetta

Dal 18 al 20 luglio torna a Allumiere, in località “La Cavaccia”, la Sagra del Contadino, uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio. L’edizione 2025 ospiterà anche la decima Festa della Porchetta.

Il via giovedì 18 con “La Notte del Buttero”, una serata imperdibile con musica live a partire dalle ore 21. Venerdì 19 sarà invece il momento del Rugged Sprint Cup, competizione adrenalinica per tutti gli appassionati.

Non mancheranno iniziative dedicate ai più piccoli: venerdì 18 e domenica 20 dalle ore 17, spazio all’educazione stradale per bambini con i quad, per imparare divertendosi.