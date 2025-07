Civitavecchia – Ladispoli, controlli ad “alto impatto” contro mala movida

Controlli ad “alto impatto” contro mala movida a Civitavecchia: più di mille controlli contro le “stragi del sabato sera”

Nella notte tra il 10 e 11 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Civitavecchia Porto e Ladispoli, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, concentrata in particolare nella zona dell’Arco Notturno e nelle aree maggiormente frequentate durante la movida serale, era finalizzata a contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”, in particolare quelli connessi all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, nonché alla sicurezza stradale.

Nel corso dei controlli, sono state denunciate in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Altri due soggetti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per aver guidato con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, valori che non comportano una denuncia penale ma che restano comunque vietati dalla normativa vigente.

Durante la serata, i militari hanno sottoposto a test preliminare con precursore ben 1.022 soggetti, dimostrando un impegno straordinario sul fronte della prevenzione. Complessivamente, sono state elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 9.482 euro. Le infrazioni hanno comportato anche il ritiro di otto patenti di guida e il sequestro di tre veicoli.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno inoltre eseguito due arresti in esecuzione di provvedimenti giudiziari emessi dall’Autorità competente. Sempre nell’ambito dei controlli, dodici persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di hashish e cocaina, destinate all’uso

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 181 persone, di cui 33 cittadini extracomunitari e 61 già noti alle forze dell’ordine. Sono stati inoltre controllati 94 veicoli.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.