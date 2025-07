Nei prossimi giorni saranno ritirati tutti i raccoglitori presenti sulle vie e strade cittadine come da indicazione del Comune di Santa Marinella

Il Comune di Santa Marinella ha inviato la lettera di risoluzione della convenzione stipulata con Green Field, la cooperativa che si occupa della raccolta degli indumenti usati sul territorio comunale. Nei prossimi giorni saranno ritirati tutti i raccoglitori presenti sulle vie e strade cittadine.

“La presenza dei cassonetti azzurri in vari angoli della città è spesso accompagnata da situazione di degrado, perché le postazioni vengono trasformate in discariche a cielo aperto- commenta il sindaco Pietro Tidei- Il Comune ha quindi deciso di intervenire per risolvere la situazione. Allo stesso tempo, non ci stancheremo mai di raccomandare ai cittadini e agli utenti maggiore attenzione nel conferimento dei rifiuti”.

“Abbiamo costatato nel tempo che i raccoglitori sono colmi di indumenti e non vengono svuotati con regolarità. Questo causa l’abbandono ai margini dei cassonetti di buste piene di vestiti e spesso anche di rifiuti di altro tipo, generando situazioni assimilabili a discariche abusive – spiega il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani- Ai proprietari dei cassonetti azzurri spetta la cura e il mantenimento della pulizia dell’area circostante. Se questo non avviene con regolarità, ci vediamo costretti a rivedere la convenzione e chiedere il ritiro di tutti i raccoglitori presenti nella nostra città. Successivamente studieremo un’ulteriore ipotesi di raccolta e riciclo di indumenti, al fine di ridurre progressivamente, e in maniera consistente, la quantità di rifiuti conferiti in discarica”.

Il servizio di raccolta e riciclo degli indumenti non ha nessun costo per il Comune, ma secondo quanto previsto dalla convenzione, la Cooperativa deve svuotare i contenitori, nell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, con frequenza almeno quindicinale, o comunque a richiesta della stessa Amministrazione nei casi di necessità. Il materiale raccolto, viene sottoposto a stoccaggio e ad attività di recupero, garantendo l’intera filiera di lavorazione degli indumenti usati per il riciclo completo.