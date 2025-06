Allumiere, a fuoco attività commerciale: 2 persone ustionate

Fiamme domate dai vigili del fuoco di Civitavecchia

Alle ore 21 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati ad Allumiere per incendio attività commerciale.

A bruciare era una pizzeria sita in piazza della Repubblica. Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17 per contrastare il volume di fuoco. La rapidità di estinzione delle fiamme da parte dei Vvf ha fatto si che l’incendio non si propagasse all’intero stabile. Evacuati a scopo precauzionale i residenti degli appartamenti prospicienti l’attività commerciale.

Due persone sono rimaste ustionate e sono state trasportate presso l’ospedale di Civitavecchia dal personale sanitario del 118.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento si stanno ultimando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.