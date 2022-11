Allerta meteo, Tidei: “Al momento non esistono presupposti per chiudere le scuole”

“Se fosse necessario non esiteremo a prendere decisioni”

“Massima prudenza e in caso di difficoltà non mettere in atto nessun comportamento a rischio chiedendo invece l’intervento delle forze dell’ordine o di protezione civile Sulla base dell’ allerta meteo diramata dal dipartimento della Protezione Civile Regionale come amministrazione comunale abbiamo già messo in atto tutte le procedure previste con l’attivazione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE. REPERIBILE AL NUMERO 3318158910 Al momento non esistono i presupposti per emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole ma è evidente che qualora nel corso della notte o della prima mattinata di domani le condizioni meteo peggiorassero al punto da mettere a repentaglio eventuali spostamenti nel territorio, o anche all’interno del comprensorio comunale non esiteremo a prendere le decisioni del caso. Nelle settimane precedenti sono state eseguite molte opere di manutenzione degli alvei dei fossi, ma è evidente che in caso di precipitazioni copiose o alluvionali anche queste misure di prevenzione nella peggiore delle ipotesi potrebbero risultare insufficienti e per questo l’unica strategia è quella di evitare di sostare nei pressi degli argini dei fossi o lungo gli arenili e di uscire di casa solo in caso di reale necessità. Tutto questo nella speranza di riuscire a superare anche questo evento avverso senza che si verifichino incidenti e allagamenti. La situazione dei corsi d’acqua sarà costantemente monitorata e seguiranno eventuali aggiornamenti affinchè tutta la popolazione possa essere informata per tempo”.

Il sindaco

Avv Pietro Tidei