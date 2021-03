Share Pin 26 Condivisioni

Allerta meteo nel Lazio per oggi e domani: previste precipitazioni temporalesche a carattere nevoso –

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso per per avverse condizioni meteorologiche, allerte per precipitazioni temporalesche, a carattere nevoso, nelle zone interne della regione, idrogeologiche ed idrauliche, valido per il pomeriggio e la serata odierna, lunedì 8 marzo 2021, e per la giornata di domani, martedì 9 marzo 2021.