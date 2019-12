Alberi e rami pericolanti, gli interventi dei VVF a Santa Severa e Civitavecchia

Condividi Pin 0 Condivisioni

Alberi e rami pericolanti

Dalle ore 08.00 alle 20.00, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno espletato alcuni interventi inerenti rami e alberi pericolanti. Nello specifico alle 08,30 sono intervenuti per un ramo caduto su un’auto in via Isonzo; alle 14,35 l’autoscala è stata utilizzata in ausilio ai VVF di Cerveteri per un grande albero in bilico su sede stradale a S.Severa (comune di S.Marinella) via Via Giunone Lucina fronte civico 156.

Nel primo caso è stato rimosso il ramo, nel secondo è stato tagliato l’albero. Messe in sicurezza le aree.