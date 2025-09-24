Al via lo sportello gratuito di supporto comportamentale per i cani di proprietà

“Facciamo Counselling per Fido”: da ottobre attivo anche per i cittadini di Fiumicino lo sportello ASL Roma 3 contro aggressività e abbandoni.
A partire dal mese di ottobre, sarà attivo lo sportello gratuito “Facciamo Counselling per Fido”, promosso dalla ASL Roma 3 – UOSD Canile Sovrazonale e Controllo del Randagismo – con sede presso il canile comunale della Muratella.
Un’iniziativa che coinvolge anche il nostro territorio, rivolta ai proprietari di cani residenti nei Comuni di Roma e Fiumicino, con l’obiettivo di prevenire o affrontare i problemi comportamentali degli animali domestici, migliorare la convivenza, riducendo il rischio di episodi aggressivi, abbandoni o cessioni definitive.
Lo sportello, accessibile solo su appuntamento, offrirà: incontri individuali per valutare il comportamento del cane, consulenze per l’interazione cane-bambino, supporto pre-adozione,
indicazioni su gestione di cambiamenti ambientali e famigliari, schede personalizzate per ogni caso.
Prenotazioni:
I cittadini interessati possono prenotare il proprio appuntamento scrivendo a:[email protected]
“L’Amministrazione comunale di Fiumicino accoglie con favore questa iniziativa, che si inserisce perfettamente nelle politiche di tutela del benessere animale, prevenzione del randagismo e promozione della convivenza responsabile con gli animali. – dichiara l’Assessore alla Tutela per gli Animali, Monica Picca. – uno strumento prezioso per prevenire situazioni critiche prima che diventino irrecuperabili.”