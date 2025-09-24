Fischio d’inizio al Campo Galli fissato per le ore 11:00 di domenica 28 settembre. L’Assessore allo Sport Parroccini invita la cittadinanza a gremire le tribune

I calendari hanno riservato subito un match che mancava da due anni in città: domenica 28 settembre, al Campo Enrico Galli andrà in scena il derby tra Città di Cerveteri e Ladispoli, valido per la seconda giornata del Campionato di Promozione. Una partita attesa, che porta con sé anche il desiderio di rivincita per gli etruschi dopo il drammatico play-out di due anni fa che portò alla retrocessione dei verdazzurri. A dare la carica alla squadra e ad invitare la cittadinanza a sostenere gli etruschi, è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che dichiara:

Domenica il derby Cerveteri – Ladispoli, Parroccini: “Sia una partita leale all’insegna dei sani valori dello sport”

“Una partita delicata, importante, alla quale il Cerveteri giunge dopo la sconfitta dell’esordio contro il Tolfa ma dove forse avrebbe meritato almeno il pareggio. Un derby, in ogni categoria, è pur sempre un derby, ma l’auspicio è quello di vivere una domenica dove a parlare sia solamente il campo e il bel calcio. Sia Cerveteri che Ladispoli sono due grandi città che meritano categorie importanti, anche maggiori rispetto alla Promozione e in entrambe c’è voglia di far bene. Invito i nostri concittadini a gremire le tribune domenica mattina e tifare per i nostri ragazzi: Mister Ferretti e la squadra hanno bisogno delle voci e dell’entusiasmo di tutti”.

“Allo stesso tempo – prosegue Parroccini – ci tengo a fare un caloroso augurio alla Famiglia Lupi per questa nuova stagione sportiva alla guida del Città di Cerveteri: hanno fatto molti investimenti in questi anni, sia in termini strutturali che di organico e la loro tenacia e il loro impegno spero che quest’anno venga ripagato anche con i risultati sul campo. A tutti, auguro un buon derby, una bella partita all’insegna del rispetto, della correttezza e della lealtà sportiva. Chiaramente il mio augurio è che a prevalere sia la mia città, Cerveteri, ma indipendentemente dal risultato, la speranza è che si possa commentare una grande partita ed un grande spettacolo proveniente dagli spalti, dove sono certo i tifosi saranno tantissimi”.