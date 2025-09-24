Manifestazione promossa da USB nell’ambito dello sciopero generale. Presente anche una delegazione da Ladispoli

Mobilitazione per la Palestina: oltre 500 persone al sit-in al Molo Vespucci –

In occasione dello sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB), anche Civitavecchia ha fatto sentire la propria voce con una manifestazione a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla. Il sit-in si è svolto nella mattinata di lunedì 22 settembre a partire dalle 9.30 presso il Molo Vespucci, dove si sono radunate oltre 500 persone in un’iniziativa che ha unito studenti, lavoratori del settore pubblico e privato, docenti e cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi.

Una partecipazione variegata e sentita, che ha trasformato la banchina in un punto di incontro colorato e simbolico. Tra i presenti, anche una delegazione di insegnanti dell’Istituto “Ilaria Alpi” di Ladispoli.

Durante la mattinata si sono susseguiti diversi interventi. A prendere la parola per primi sono stati gli organizzatori della USB, con il rappresentante Riccardo Petrarolo a sottolineare l’importanza della mobilitazione e della solidarietà internazionale. A seguire, l’intervento della consigliera di maggioranza Valentina Di Gennaro, che ha espresso il sostegno dell’amministrazione comunale all’iniziativa. A prendere la parola anche il presidente della Compagnia Portuale, Patrizio Scilipoti, sottolineando il legame storico e ideale tra il porto e le battaglie per la giustizia sociale e i diritti umani.