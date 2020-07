Condividi Pin 0 Condivisioni

In caso di pioggia il servizio sarà effettuato nei giorni successivi

Al via la disinfestazione delle zanzare a Cerveteri: il programma

Parte dal 3 agosto il secondo ciclo di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati sul centro abitato e presso le frazioni di Cerveteri.

La disinfestazione sarà avviata nel comune di Cerveteri, Borgo di Ceri, Borgo del Sasso, Due casette e Cerqueto, lunedì 3 e martedì 4 agosto dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.

A Marina di Cerveteri, Cerenova, Campo di Mare e Ippocampo, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.

A Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino la disinfestazione si svolgerà, invece, venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.

Per l’occasione saranno usate sostanze modalità e quantità tali da non provocare nessun danno a persone animali e cose.

Per precauzione meglio non sostare nelle piazze e nei luoghi della disinfestazione durante lo svolgimento del servizio; tenere chiuse le finestre; non lasciare panni ed indumenti stesi sui balconi; riparare alimenti, animali domestici e di allevamento al fine di ottenere l’eliminazione totale delle infestazioni di zanzare.

Si invitano i cittadini ad applicare le seguenti norme di prevenzione, evitando la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante; svuotare nel terreno e non ne tombini sottovasi piccoli abbeveratoi innaffiatoi; coprire con zanzariere o teli di plastica, senza creare avvallamenti, contenitori d’acqua inamovibili quali vasche, bidoni, fusti, ecc. ; non stoccare pneumatici vecchi all’aperto; introdurre del filo di rame nei contenitori che non si possono muovere.

Si consiglia di diffondere tali semplici norme.

Si invitano inoltre i cittadini a parcheggiare i propri mezzi in modo tale da non ostacolare il libero transito dei mezzi utilizzati per le operazioni.

In caso di pioggia l’intervento sarà rimandato nei giorni successivi.