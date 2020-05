Condividi Pin 0 Condivisioni

La Croce Rossa di Santa Severa e Santa Marinella: “Questo è solo il primo dei tanti servizi in programma per questa estate 2020”

Al via il servizio ‘CRI in Bici’ sul territorio di Ladispoli

All’interno del progetto “Estate al Sicuro”, che vedrà lavorare in sinergia varie associazioni di volontariato del territorio e il Comune di Ladispoli, il Comitato garantirà per tutto il periodo estivo la presenza di operatori in bicicletta ogni fine settimana e nei giorni festivi, con turni mattutini e pomeridiani.

“I nostri volontari percorreranno il tratto centrale e più affollato del lungomare della città dando informazioni, prestando assistenza ai cittadini ed ai turisti, agevolando il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19 e, qualora servisse, prestando un primo intervento e attivando i soccorsi avanzati – dichiara la Croce Rossa Santa Severa e Santa Marinella – Questo è solo il primo dei tanti servizi in programma per questa estate 2020!”.