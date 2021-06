Share Pin 0 Condivisioni

Appuntamento dal 10 al 13 giugno con attività dedicate allo sport, letture animate e concerti di musica classica

Al via il lungo week end di eventi che animeranno il Castello di Santa Severa –

Al via il lungo week end di eventi che animeranno il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, con attività dedicate allo sport, letture animate e concerti di musica classica.

Al via il lungo week end di eventi che animeranno il Castello di Santa Severa

Giovedì 10 giugno primo appuntamento dal titolo “Con diverse scarpe su una strada sola”: progetto realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico Itinerario Giovani del programma GenerAzioni Giovani e finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Si inizia la mattina di giovedì, con il meeting “Con diverse scarpe su una strada sola” – momento di formazione per allenatori, educatori, animatori sportivi, sulla scia del decalogo dello sportivo elaborato da don Antonio Mazzi, dove primeggia il motto “per essere un buono sportivo non basta arrivare primi!”.

Nel frattempo, all’aperto, uno stand di scarpe di diversi sportivi sarà la cornice per la partenza di un percorso guidato da ascoltare dal proprio smartphone con “storie di sport, incontri, frammenti di vita”: 10 storie di altrettanti sportivi che si sono distinti non solo per i risultati sportivi, ma anche per il loro impegno sociale.

Nella stessa giornata altri due importanti momenti: alle 13.00 il pranzo Be different servito dai ragazzi diversamente abili dell’associazione Juppiter e alle 15.00 tre ore di giochi, movimento e sport outdoor dedicati alle famiglie con bambini dai 3 anni in su.

Il venerdì sarà invece dedicato a bambini e adolescenti fino a 16 anni con Prova lo sport: percorsi di abilità, giochi tradizionali e sport outdoor.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per info e prenotazioni tel. 329.5382378 – [email protected]

Sabato 12 alle ore 16,00, l’associazione culturale Non Solo Roma proporrà letture animate dedicate ai più piccoli con uno spettacolo ispirato al libro di Laura Pastore autrice del volume Le favole del Castello edito dalla Prospettiva editrice.

Le storie, introdotte da Michela Draghetti, sono tutte ambientate al Castello di Santa Severa, uno dei luoghi più suggestivi della costa Tirrenica a Nord di Roma, un patrimonio di inestimabile valore sia storico che culturale che hanno ispirato l’autrice nella scrittura di queste favole.

Tra papi, fantasmi e sirenette si ritrovano cenni storici e culturali del magnifico Castello conditi dalla fantasia della scrittrice, giunta alla sua quarta opera, e arricchiti da esercizi didattici a cura di Bruna Remoli, da disegni colorabili di un giovane talento della scuola Comics, Zeiga, e da una prefazione della conduttrice Carolina Rey.

Infine Sara Pastore, sorella dell’autrice, attrice e cantante, darà vita alla fiaba ‘I Fantasmi del Castello’, con la partecipazione della danzatrice, cantante e attrice Lajla Iuri, gli attori Andrea Dandolo e Francesco Forte e il tenore Franco Stefani che si esibiranno in alcune canzoni ispirate ai personaggi del libro. L’appuntamento è gratuito su prenotazione inviando una mail a [email protected]

Concludono la settimana, dopo il successo del debutto, Armonie d’estate, i concerti della Roma Tre Orchestra. Venerdì 11 giugno alle 21.00, Giulio Corrado al pianoforte eseguirà musiche di Debussy, Images, seconda serie, Chopin: Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39, Albeniz: da “España”, Evocation e Schumann, Kreisleriana op. 16.

Infine, appuntamento domenica 13 alle ore 18.30 con Lorenzo Bovitutti, che eseguirà al pianoforte musiche di P. Rameau: Gavotte avec Six Doubles, F. Haendel: Suite in si bemolle maggiore HWV 434, Couperin: Les Dominos ou les Folies Françaises, A. Mozart: 10 Variazioni su un tema di Gluck K. 455, Chopin: Barcarola in fa diesis maggiore op. 60, v. Beethoven: Sonata n. 21 in do maggiore op. 53 “Waldstein”. Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, inviando mail a [email protected]

(torna a baraondanews)