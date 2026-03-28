I verdeazzurri affrontano la seconda in classifica domani al Galli a sei giornate dalla conclusione
Al Cerveteri servono punti per conquistare la salvezza in anticipo –
Cuore e grinta per tornare al successo che manca da quasi tre mesi in casa.
Il Cerveteri prova a dare una gioia ai suoi tifosi che attendono esultare dopo un periodo altalenante.
Contro l’Atletico Cimina occorre una prestazione maiuscola, sperando di rivedere i tifosi fare festa.
Per la salvezza diretta a sei giornate dalla conclusione servono cinque punti.