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Al Cerveteri servono punti per conquistare la salvezza in anticipo

28 Marzo 2026





I verdeazzurri affrontano la seconda in classifica domani al Galli a sei giornate dalla conclusione

Al Cerveteri servono punti per conquistare la salvezza in anticipo –

Cuore e grinta per tornare al successo che manca da quasi tre mesi in casa.

Il Cerveteri prova a dare una gioia ai suoi tifosi che attendono esultare dopo un periodo altalenante.

Contro l’Atletico Cimina occorre una prestazione maiuscola, sperando di rivedere i tifosi fare festa.

Per la salvezza diretta a sei giornate dalla conclusione servono cinque punti.