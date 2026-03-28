Si parte il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, con la presentazione dei libri di Fabrizio Acanfora “Eccentrico” e “Rompere il gioco”

SBULLIAMO! Disability Pride porta a Cerveteri il primo Festival anti-abilista –

Un Festival all’insegna della cultura dell’accoglienza e dell’educazione al rispetto di ogni forma di diversità è quello che inizierà a Cerveteri il prossimo 2 aprile, proprio in occasione della giornata mondiale del riconoscimento dell’autismo.

Una serie di incontri, presentazioni di libri, eventi, spettacoli, laboratori e attività di altro genere che avranno l’obiettivo dichiarato di combattere il bullismo, l’abilismo e ogni forma di discriminazione.

Occasione imperdibile per affrontare in maniera non convenzionale dei temi che difficilmente riescono a squarciare il velo di indifferenza.

Parlare di abilismo richiede attenzione. Non sempre viene fatto correttamente.

È una piaga che permea la nostra società e va combattuta capillarmente. Il rischio di creare nuovi stigmi, nuova discriminazione, nuova segregazione sociale rimane quotidianamente e drammaticamente presente.

Lo stereotipo della “presunta normalità” come valore fondante di una società che ancora oggi fa fatica a riconoscere e ad accettare la diversità, costituisce solamente un mito falso, ingannevole e troppo spesso dannoso e pericoloso.

La rassegna

Nella rassegna sono previste diverse attività: presentazioni di libri tematici di autori da anni attivi sul tema ( Fabrizio Acanfora, Alexa Pantanella, Marina Cuollo, Witty Wheels ); diversity reading con il reporter di guerra Nico Piro che si cimenterà in un reading al buio, lettura in LIS e Comunicazione Aumentativa e Alternativa; uno spettacolo universalmente accessibile con la nuova produzione di Teatro di Carta; una Passeggiata Inclusiva Universale per le vie di Cerveteri; corsi di sensibilizzazione dedicati ai bambini delle scuole primarie per formare le sensibilità del futuro.

Si parte il 2 aprile, proprio per la giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo con un incontro/dialogo con Fabrizio Acanfora, musicista, scrittore e attivista autistico autorappresentante, che presenterà due suoi libri “Eccentrico” e “Rompere il gioco”. L’appuntamento è alle ore 17:00 alla Sala Consigliare nel Palazzo del Granarone.

Rassegna organizzata dalla biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia, con il contributo della Regione Lazio LR 24/2019 piano annuale 2025.