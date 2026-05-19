Derby all’Olimpico: proposta di matrimonio tra i cori giallorossi partendo da Cerveteri

L’Olimpico di Roma non è stato solo il teatro dell’atteso derby capitolino. Tra il frastuono dei tifosi e l’adrenalina della sfida in campo, Daniele Ferrigno, giovane di Cerveteri, ha scelto la cornice della stracittadina per scrivere la pagina più importante della sua vita.

Dopo tre anni di legame, Daniele ha chiesto la mano della sua compagna Giorgia proprio tra gli spalti gremiti di fede giallorossa. Una scenografia insolita e travolgente, dove il batticuore della partita ha lasciato spazio a quello, ben più profondo, di una promessa d’amore.

Il “sì” di Giorgia, arrivato tra i cori e le bandiere, ha regalato a entrambi una vittoria ben più preziosa di qualsiasi risultato sportivo. Una storia romantica che, partendo da Cerveteri, ha trovato nel cuore della passione calcistica romana il suo palcoscenico più indimenticabile.