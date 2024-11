Agricoltura in crisi, Coldiretti Lazio: “La Regione intervenga o sarà mobilitazione” –

“La Regione intervenga o sarà mobilitazione. È mesi che l’assessore Righini ignora gli allarmi di Coldiretti Lazio per salvare gli agricoltori.”

Lo riporta Coldiretti Lazio dal proprio profilo Facebook, affermando inoltre:

“Servono risposte immediate e concrete per problemi come il drammatico calo nella produzione di nocciole a causa di clima e cimice asiatica, la strage di ovicaprini sbranati dai lupi e l’utilizzo di latte di bufala congelato dall’estero per realizzare mozzarelle con i fusori.

Granieri, Coldiretti Lazio: «Siamo pronti alla mobilitazione. (…) Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ecco perché chiediamo l’intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.»

È dal 24 settembre che Coldiretti Lazio richiede tavoli di crisi urgenti e stanziamenti di fondi per salvare le aziende agricole, oltre ad aver presentato un esposto alla Repressione Frodi.”