Tragedia a largo dell’oasi di Tor Paterno: forse un imprevisto cardiovascolatorio

Addio a Luciano Bencivenga: colto da un malore a Torvaianica –

Una tragedia del mare si è portata via il dottor Luciano Bencivenga, apprezzato otorinolaringoiatra, tra i più noti del litorale romano.

Non si conoscono i dettagli, ma un malore, forse un imprevisto cardiovascolatorio lo avrebbe colto durante un’immersione alle secche di Tor Paterno, al largo di Torvaianica.

Sessantotto anni, da sempre amante delle mare e appassionato di pesca d’altura e di immersioni, ha perso la vita in mattinata in zona oasi marina e per lui non c’è stato nulla da fare.

Medico chirurgo dal 1979, esercitava a Ladispoli dal 1982 ricevendo un vasto apprezzamento dai suoi pazienti.

Era noto per l’introduzione di innovazioni come le video-cartelle contenenti le diagnosi per i propri assistiti e per il suo canale YouTube di divulgazione medica.

Alcuni suoi video hanno raggiunto anche le 150.000 visualizzazioni.