Addio a Giovanna Sensi, mamma di Renata Polverini: il cordoglio del Presidente della Regione Lazio Rocca

Roma, 12 febbraio 2026 – “Desidero far giungere a Renata Polverini, a nome della Giunta Regionale del Lazio e mio personale, le più sincere e sentite condoglianze per la perdita della cara mamma. Giovanna Sensi, iscritta alla Cisnal, ha rappresentato un punto di riferimento solido e discreto. A lei si deve anche la trasmissione a Renata della passione per l’impegno sindacale e del senso profondo di dedizione al lavoro e alla comunità che ne hanno segnato il percorso pubblico. Alla famiglia Polverini rivolgo un abbraccio affettuoso e l’augurio che il lascito di amore e passione della signora Giovanna possa essere di conforto in questo momento di dolore”.

Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.