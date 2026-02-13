A partire da ieri, 12 febbraio 2026, e fino al termine dell’emergenza, con apposita Ordinanza Sindacale, è stata disposta la chiusura al pubblico della Pineta Monumentale di Fregene. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avvistamento, all’interno dell’area, di un branco composto da sei esemplari di lupo. Considerata l’elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità.

Avvistati lupi nell’area della Pineta Monumentale di Fregene: disposta ordinanza di chiusura

Al tempo stesso, il provvedimento intende garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del territorio.