Ad Etruria Eco Festival a Cerveteri arriva Maurizio Battista con “Una serata indimenticabile”

Il comico romano torna al Parco della Legnara con uno show tra risate, sketch e la consueta comicità di sempre, tra momenti di vita personale e attualità. Appuntamento per sabato 16 agosto

Risate, divertimento, genuinità. Simbolo della comicità romana, protagonista di tour di successo e di altrettante trasmissioni televisive, dove con la consueta irriverenza racconta momenti di quotidianità e abitudini di vita degli italiani arricchendoli con aneddoti personali. È Maurizio Battista, che sabato 16 agosto alle ore 21:30 torna a Cerveteri, torna ad Etruria Eco Festival al Parco della Legnara con “Una serata indimenticabile”, un nuovo travolgente show tutto da ridere.

“Maurizio Battista è un volto amico di Cerveteri e dell’Etruria Eco Festival, un personaggio che già in più occasioni abbiamo avuto all’interno del cartellone degli eventi estivi della nostra città e che sempre ha richiamato un pubblico numeroso, regalandoci risate e momenti spensierati – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con ‘Una serata indimenticabile’, attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, Maurizio Battista ripercorrerà la propria vita, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Uno spettacolo che sta portando in tantissime piazze italiane con grande successo e che pronto a far ridere e divertire anche il pubblico di Cerveteri e del Litorale tutto”.

Lo spettacolo di Maurizio Battista prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e sono disponibili anche presso la Mondadori Bookstore di Cerveteri in Largo Almuneacar e il “Banana Village” sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

“Ricco il programma di Etruria Eco Festival di quest’anno – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – oltre a lui infatti, in cartellone l’Orchestraccia, gli Afterhours, con il gruppo capitanato da Manuel Agnelli che farà proprio qui a Cerveteri l’unica tappa gratuita di tutto il Centro Italia e gli Almamegretta. Tutti gli spettacoli, eccezion fatta appunto per Maurizio Battista, sono ad ingresso gratuito”.