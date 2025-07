La prossima donazione, domenica 3 agosto presso la sede AVIS di via Vilnius 5

Appello dell’AVIS di Ladispoli: Non c’è nessuna emergenza, si può donare il sangue in completa sicurezza – di Giovanni Zucconi

Chi è un donatore di sangue lo sa. Nel lungo questionario che devi compilare prima della donazione, che spesso è la parte più antipatica di tutta la mattinata, da qualche tempo troviamo una domanda che suona più o meno così: “Ha frequentato negli ultimi mesi una delle regioni italiane dove sono stati segnalati casi di West Nile?”

Da qualche settimana anche il Lazio è diventata una regione dove si sono segnalati casi di West Nile. Secondo i bollettini aggiornati al 29 luglio 2025, sono 46 i casi confermati in tutto il Lazio. Di cui ben 42 nella sola provincia di Latina. Al momento si sono registrati dei casi anche nei comuni di Anzio, Nettuno e Sora. Fortunatamente nessun caso a Cerveteri o Ladispoli.

La domanda ci è sorta spontanea, come credo a molti donatori: Avremo problemi nelle prossime donazioni? Per avere una risposta, come sempre noi di BaraondaNews siamo andati alla fonte. Abbiamo intervistato Salvatore Vernata, il Presidente dell’AVIS di Ladispoli.

All’Avis di Ladispoli siete preoccupati per questi casi di West Nail che si sono registrati nella Regione Lazio?

“No. Siamo assolutamente tranquilli.”

Che misure avete preso? Interromperete le prossime raccolte?

“No, le raccolte non verranno interrotte. Ma durante la donazione sarà prelevata una provetta in più, per fare il controllo che si chiama NAT. Lo abbiamo già fatto in passato.”

Temete una diminuzione delle donazioni? Vuole dire qualcosa ai donatori di Ladispoli?

“No, non temiamo una diminuzione delle donazioni. Anzi con l’occasione i donatori potranno stare più tranquilli, perché faremo un ulteriore test. Ai nostri donatori diciamo di venire a donare tranquillamente presso la nostra sede. Evitando di andare a donare presso una autoemoteca che nel fine settimana, sabato e domenica, si posizionerà in piazza a Ladispoli. Invitiamo i nostri donatori e i cittadini di Ladispoli a venire, domenica 3 agosto dalle 7.00 alle 1100, nella nostra sede comunale dell’AVIS in via Vilnius 5.

E, se me lo permette, le giro un comunicato che ci hanno appena inviato, da mandare ai nostri donatori.”

Me lo giri pure, così lo pubblichiamo

“Caro donatore ogni estate la zanzara che trasmette il virus WEST NILE torna a farsi sentire. La novità di quest’anno? Se ne parla di più ma non è un’emergenza nuova. È una situazione che conosciamo e che affrontiamo ogni anno. E per la quale sono già attive le misure di sicurezza. Nel Lazio tutte le sacche che vengono raccolte sono sottoposte a test NAT. Nessun rischio, nessun motivo per fermarsi. Anzi in estate il sangue serve più che mai e noi contiamo su di te. Prossima raccolta di sangue domenica 3 agosto, nella nostra sede comunale dell’AVIS in via Vilnius 5. Ti aspettiamo con la solita accoglienza, in totale sicurezza. E con la consapevolezza che il tuo gesto può salvare una vita. Non lasciamo che sia la paura a fare notizia. Facciamo parlare la solidarietà.”