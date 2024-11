A12 Roma-Civitavecchia: chiuso stanotte il tratto Fregene-Maccarese-Torrimpietra verso Civitavecchia –

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di installazione dei sensori di rilevamento del traffico, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere via Tre Denari e immettersi poi sulla SS1 Aurelia, con rientro in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) dalla Roma-Fiumicino e proseguire sulla SS1 Aurelia, per rientrare in A12 a Torrimpietra.