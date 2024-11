Calcio, la Virtus Marina di San Nicola strappa un punto all’Oriolo

1-1 il punteggio tra Virtus Marina di San Nicola e Oriolo. I rossoblù, in trasferta, hanno rimontato nella ripresa

Si è concluso 1-1 l’impegno fuori casa della Virtus Marina di San Nicola che ha mostrato un ottimo carattere sul campo di Oriolo Romano. I ragazzi di mister Pino Neto sono andati sotto di una rete, ma, nella ripresa, hanno saputo reagire e riacciuffare una partita che stava per complicarsi definitivamente. Nonostante le assenze, tra cui quella di capitan Molinari tra i pali, i rossoblù sono tornati a muovere la classifica, una prova di carattere non scontata, soprattutto dopo il brusco stop della scorsa settimana.

Si tratta di un punto importante per la classifica che dà morale ai ragazzi, impegnati in un avvio di campionato in cui i giovani ladispolani stanno cercando di cercare continuità e cinismo per sfuggire al traffico delle zone più complicate di classifica.

Domenica prossima si torna al Lombardi per la partita contro la Virtus Caprarola, squadra che, attualmente, galleggia a metà classifica. Per la squadra di San Nicola sarà un test interessate che potrebbe rilanciare la squadra. L’appuntamento è previsto per il 24 novembre alle ore 11:00