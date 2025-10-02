A12 Roma – Civitavecchia: chiusa per una notte l’immissione sulla Roma – Fiumicino verso Roma

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Fiumicino”, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, per chi proviene dalla SS1 Aurelia ed è diretto verso Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa che dalla A12 immette sulla Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere poi la rotatoria e seguire le indicazioni per la Roma-Fiumicino, direzione Roma.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.