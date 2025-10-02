Beach Rugby Under 12 presso l’Associazione nautica Campo di Mare asd

Una giornata fuori dall’ordinario presso l’Associazione nautica Campo di Mare asd, promossa dalla Federazione Italiana Rugby e organizzata dalla dirigenza della U.R.L. Unione Rugby Litorale Etrusco.

Il meteo, tanto sole e il mare bellissimo, ha favorito e resa ancor più bella l’iniziativa; in spiaggia è stato allestito un campo da rugby ove si sono cimentati, alla presenza di tanti genitori, i ragazzi U12 del Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri.

L’evento sportivo è stato preceduto da una sessione formativa per allenatori presieduta da un esponente del Comitato F.I.R. Lazio.

I giovani “campioni”, perché il Rugby insegna che tutti indistintamente sono “campioni”, si sono scatenati sulla sabbia mettendo in campo la voglia, l’ardore e soprattutto la disciplina che caratterizza lo Sport del Rugby a tutti i livelli.

E al termine non poteva mancare il “terzo tempo”, dove i ragazzi hanno espresso il meglio di loro in termini di Amicizia ed Allegria.

Perfetta l’organizzazione sinergica dell’Associazione nautica Campo di Mare e della Unione Rugby Litorale Etrusco; un evento che è stato accolto con gioia e spirito sportivo dai ragazzi, i veri protagonisti, e che ha dato moltissima soddisfazione alla Associazione Nautica ed alla U.R.L. i cui rappresentanti Celso Caferri e Luca Schilirò e Marco Cavicchia si sono riproposti, visto il successo, di replicare.