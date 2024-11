A12, giovedì notte chiuso lo svincolo Cerveteri Ladispoli

Chiusura necessaria per consentire lavori di installazione sensori di rilevamento traffico

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di installazione sensori di rilevamento traffico, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 novembre, sarò chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Roma: Torrimpietra;

-in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Santa Severa Santa Marinella.