Controllore accoltellato, proclamato lo sciopero nazionale

Sciopero nazionale, a proclamarlo oggi tutti i sindacati di categoriaFilt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

La reazione forte e decisa dei sindacati avvenuta a seguito dell’aggressione al capotreno, pugnalato brutalmente da un uomo di origine egiziana di 21 anni accompagnato da una minorenne. I carabinieri intervenuti immediatamente dopo la brutale violenza, hanno ricostruito la vicenda.

Il controllore si è avvicinato alla coppia per chiedere i biglietti, questi non avendo il ticket sono stati invitati a scendere, ne è nata una forte discussione seguita da un accoltellamento da parte del 21enne che è poi scappato insieme alla ragazza minorenne. I due sono stati immediatamente individuati e fermati dai Carabinieri.

Il controllore è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Domani per 8 ore, dalle 9 alle 17, il personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo si fermerà.