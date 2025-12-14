A12, chiusure notturne del tratto Civitavecchia Sud – Civitavecchia Nord verso l’Aurelia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica barriere laterali dei viadotti “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia nord;

per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi, percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e la SS1 bis via Aurelia verso la A12 Roma-Civitavecchia.