Hilary Blasi sceglie Ceri per una tappa all’insegna dei sapori del territorio. Per una visita tra botteghe e produzioni locali, alla ricerca di quei “buoni prodotti” che raccontano l’identità della nostra zona.

Nel corso della passeggiata nel borgo, c’è stato anche un occasionale incontro con il vicesindaco di Cerveteri, Riccardo Ferri. Che ne ha colto l’occasione per un saluto istituzionale, e per un immancabile selfie con la famosa conduttrice televisiva e showgirl italiana.

La visita di Hilary Blasi a Ceri ci permette di ricordare, ancora una volta, come la qualità delle eccellenze locali possa essere un biglietto da visita concreto per la promozione del nostro territorio.