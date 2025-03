Dalle 7 di lunedì 3 alle 18 di venerdì 14 marzo

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso la SS1 Aurelia, dalle 7:00 di lunedì 3 alle 18:00 di venerdì 14 marzo, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa.