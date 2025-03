Cerveteri: a causa della pioggia prevista per oggi, annullata la sfilata in città dei carri di Carnevale –

A causa delle condizioni meteorologiche di pioggia previste per oggi su Cerveteri, annullata la sfilata di carri di carnevale in programma lungo le strade del centro storico.

Dichiara, infatti, dal proprio profilo Facebook il consigliere comunale Gianluca Paolacci:

“Dopo lo straordinario successo di sabato e domenica scorsa, non vedevamo l’ora di sfilare per le strade del centro della città. Purtroppo, con grandissimo rammarico e dispiacere abbiamo dovuto cedere alla volontà del meteo. Per oggi sono previste piogge forti. Abbiamo deciso di annullare la sfilata dei carri per domani a Cerveteri. Stiamo cercando di poterla fare martedì 4 marzo in occasione del martedì grasso. Speriamo ci siano le condizioni. Ce la Metteremo tutta per poterla fare martedì grasso.”