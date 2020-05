Condividi Pin 2 Condivisioni

A cedere un piccolo tratto di asfalto. Sul posto gli uomini di autostrade per il ripristino

A12 chiusa da Torrimpietra a Cerveteri per ripristino pavimentazione. Code anche sull’Aurelia

Come segnalato da autostrade per l’Italia è chiuso il Tratto Chiuso tra Torrimpietra e Cerveteri per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Da quanto apprendiamo sarebbe ceduto un piccolo tratto di asfalto sulla corsia di marcia. Sul posto gli uomini di autostrade stanno verificando la situazione e ripristinando le condizioni di sicurezza.

Lunghe code si sono formata anche sulla via Aurelia in direzione Civitavecchia.