A Santa Marinella arriva la raccolta firme del PD per il salario minimo, riceviamo e pubblichiamo:

Continua l’estate militante del nostro circolo PD di S. Marinella S. Severa con l’iniziativa dei banchetti per firmare la petizione a sostegno della Proposta di Legge 1275 per introdurre il “salario minimo”, presentata da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi, Azione e Più Europa. Dopo due giornate di banchetti in città che hanno riscontrato un discreto interesse con la raccolta di molte firme, crediamo sia necessario essere nuovamente tra la gente per dare la possibilità a chi non lo avesse ancora fatto di firmare la petizione e per ribadire l’importanza di una retribuzione più giusta, perché il lavoro sia dignità e non sfruttamento.

I banchetti saranno allestiti in Piazza Trieste: Sabato 9 Settembre dalle 17 alle 20 e Domenica 10 Settembre dalle 10 alle 13. Per info [email protected] VI ASPETTIAMO!