Cerveteri: “La solidarietà & l’arte per un messaggio di Pace”

Venerdì 8 Settembre a Cerveteri alle ore 17.30 presso la Sala Ruspoli si terrà l’evento “La solidarietà & l’arte per un messaggio di Pace”

Venerdì 8 Settembre a Cerveteri alle ore 17.30 presso la Sala Ruspoli si terrà l’evento “La solidarietà & l’arte per un messaggio di Pace”, nell’ambito del 3° Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione. Il pomeriggio è stato organizzato da Scuolambiente che, come sua consuetudine, ha voluto fare rete con altre associazioni che operano nel territorio: l’Avo di Ladispoli e il Centro di Solidarietà di Cerveteri.

Così, dopo i saluti di rito delle autorità, grazie alla conduzione di Daniele Segnini si svolgeranno le presentazioni che riguardano due realtà che vengono dal Centro America. Una testimonianza dal Guatemala: La solidarietà, un cammino… lungo una vita. La presentazione, a cura di Lalla Enea del Centro di Solidarietà di Cerveteri, mostrerà attraverso un bel video le attività dell’Associazione “Sulla Strada” in Guatemala dove opera con l’obiettivo primario di migliorare le condizioni dei più piccoli, bambini privi di mezzi di sostentamento, ma anche bambini soli, senza famiglia, che non possono andare a scuola o che hanno subito terribili violenze.

Il secondo intervento a cura di Rosario Sasso e Giovanna Caratelli presenterà il lavoro di un artista, anche attraverso l’esposizione di alcune sculture, che si è fatto conoscere nel territorio per le sue opere di valore civile e sociale: lo scultore salvadoregno Napoleón Alberto Romualdo. Napoleon racconterà come l’arte può diventare strumento di guarigione e di pace. La sua esperienza maturata in un paese martoriato dalla guerra civile, mostrerà come sia possibile attraverso il lavoro artistico recupera valori e relazioni terribilmente compromessi.

“Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale, per averci offerto l’opportunità, come ogni anno, di partecipare a questo bella manifestazione, La proposta di quest’anno vede due realtà, forse poco note, che vogliamo condividere con la città, che invitiamo a partecipare, certi che i nostri concittadini sapranno comprenderne il valore” ha dichiarato la presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri. Al termine sarà offerto ai convenuti un brindisi per la pace.