Santa Marinella, grazie al Pnrr riqualificazione dell’edilizia scolastica

Edilizia scolastica, Amanati: “Andremo a risolvere tutte le problematiche strutturali lamentate in passato”

Appaltate, negli ultimi giorni tre importanti opere di riqualificazione dell’edilizia scolastica di Santa Marinella. Nel dettaglio, si tratta d’ importanti interventi per milioni di euro che interessano per il Plesso Pirgus di via Oberdan e la scuola Centro. “Esattamente come avevamo anticipato nei giorni scorsi stiamo procedendo spediti e, le ultime aggiudicazione dei lavori e dei progetti esecutivi lo dimostrano, ad utilizzare tutti gli ingenti finanziamenti ottenuti dal Pnrr, senza alcun ritardo, anzi riuscendo ,anche grazie al lavoro svolto dagli uffici e in particolare negli ultimi mesi dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, ad imprimere una accelerazione agli iter in corso. – Afferma il sindaco Pietro Tidei che ricorda che complessivamente, i finanziamenti ottenuti con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza ammontano a quasi 25 milioni di euro , una cifra che fa di Santa Marinella uno dei comuni d’Italia e non del solo Lazio ad aver saputo approfittare attraverso un’ attenta azione amministrativa e la partecipazione ai bandi di questa opportunità di rigenerazione urbana offerta agli enti locali.

Ad entrare nel dettaglio dei progetti in via di esecuzione è l’ assessore Amanati.

“ In questi giorni abbiamo infatti aggiudicato al termine di bandi pubblici, i lavori che interesseranno, come detto, la scuola Pirgus e andremo a risolvere tutte le problematiche strutturali lamentate in passato. Per questi interventi sono stati stanziati oltre 600 mila euro. Molto attesa anche la ristrutturazione della scuola primaria Centro e la creazione della mensa che sarà costruita presso l’ex Parco dei mostri ovvero l’area esterna dell’ edificio scolastico di via della Libertà. Si sta dunque procedendo nella direzione già avviata nella precedente consiliatura – conclude Amanati – ovvero in una complessiva e capillare riqualificazione e ammodernamento di tutti gli edifici comunali e degli gli impianti sportivi, visto che a breve inizieranno anche i lavori di efficientamento energetico e di restyling del palazzetto dello sport, nonché quelli di ultimazione della nuova piscina”.