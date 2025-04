A San Nicola il Terzo Torneo del Cuore: il calcio al servizio della comunità

Domenica 27 aprile, alle ore 15:00, la Virtus MSN ha organizzato il Terzo Torneo del Cuore: il ricavato andrà all’APS Nuove Frontiere ETS

Un pomeriggio dedicato alla comunità: è questo l’obiettivo della Virtus Marina si San Nicola che, domenica 27 aprile dalle ore 15:00, è lieta di ospitare il Terzo Torneo del Cuore, evento patrocinato del Comune di Ladispoli. L’iniziativa, attraverso donazioni e una riffa di beneficenza, si propone di raccogliere un gruzzoletto da destinare all’APS Nuove Frontiere ETS, associazione che opera sul territorio.

Giunto alla sua terza edizione, il Torneo del Cuore è un quadrangolare calcistico nel corso del quale scenderanno in campo la squadra dei padroni di casa insieme ai ragazzi della Striker Gym, la squadra della Polsoccer – formazione della Polizia di Stato, una rappresentativa di Sport & Smile e una squadra creata da Emporio Roma, attività commerciale di Ladispoli che ha prontamente sposato e sostenuto il progetto.

Sono previste tante sorprese tra cui un’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri del gruppo Ladispoli-Cerveteri, l’esposizione della Lamborghini della Polizia di Stato, il Lupetto di Emporio Roma e ospiti speciali del mondo dello spettacolo, grazie al coinvolgimento di AS Tifosi Roma, gruppo di giallorossi che, uniti dalla fede, sostengono la solidarietà sociale.

“L’idea è nata ormai qualche anno fa – ha spiegato Ian Deleuse, vicepresidente della Virtus Marina di San Nicola – insieme ad alcuni rappresentanti della Polsoccer. Le edizioni precedenti hanno avuto un buon riscontro sia dal punto di vista delle presenze che del ricavato. Nonostante la concomitanza con la partita della Roma, spero che tante persone decidano di venire allo Stadio per fare del bene e passare un pomeriggio all’aria aperta, divertendosi grazie allo sport”.

La partecipazione all’evento è gratuita e libera. La manifestazione si svolgerà allo stadio A. Lombardi in Via della Luna a San Nicola, Ladispoli. Per eventuali dubbi è possibile contattare i numeri: 0683424258 (Emporio Roma) – 3889715092 (Virtus MSN).