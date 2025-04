Ladispoli, approvato il bilancio 2024 di Flavia Servizi

Grando: “un esercizio positivo che rafforza la solidità finanziaria della partecipata comunale”

Approvato il bilancio 2024 di Flavia Servizi: un esercizio positivo che rafforza la solidità finanziaria della partecipata comunale

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, comunica con soddisfazione che, nella giornata odierna, è stato approvato il bilancio di esercizio 2024 della società partecipata comunale Flavia Servizi S.r.l., che si è chiuso con un risultato positivo pari a 66.909,82 euro, dopo aver contabilizzato ammortamenti e imposte sul reddito.

Il risultato ante imposte dell’anno si era attestato a 184.964,67 euro, a cui sono seguiti ammortamenti e imposte che hanno inciso per 29.463,09 euro (IRAP) e 88.591,76 euro (IRES anticipata).

Anche in questa occasione la società ha saputo confermare la propria efficienza gestionale e amministrativa, chiudendo l’esercizio in utile e consolidando la sua posizione economico-finanziaria.

Particolarmente significativo è anche l’incremento della liquidità aziendale, che al 31 dicembre 2024 risulta aumentata di 323.355,79 euro, corrispondente a una crescita del 30,57% rispetto all’anno precedente.

Un dato che conferma la capacità dell’azienda di affrontare con stabilità il proprio percorso operativo, assicurando continuità e assenza di rischi significativi nel medio-lungo periodo.

L’aumento della liquidità è stato reso possibile principalmente grazie:

• ai maggiori incassi derivanti dal servizio farmaceutico (+216.700 euro rispetto al 2023);

• alla regolarità nei pagamenti da parte del Comune di Ladispoli;

• alla riduzione dei costi di funzionamento;

• alla notevole diminuzione degli oneri finanziari.

“Tutti questi elementi – ha dichiarato il Sindaco Grando – sono la dimostrazione concreta di una gestione attenta, responsabile e orientata alla tutela dell’interesse pubblico. Flavia Servizi si conferma una risorsa fondamentale per la nostra comunità, in grado di garantire con efficienza servizi essenziali che l’Amministrazione comunale intende continuare a potenziare, come sta avvenendo per il servizio di trasporto scolastico con la procedura di rinnovo integrale della flotta aziendale mediante l’acquisto di 8 nuovi scuolabus”.

Il Sindaco ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministratore unico, avv. Stefano Proietti, per il costante impegno, la competenza e la professionalità dimostrati nella guida della società, nonché a tutti i dipendenti di Flavia Servizi, il cui lavoro quotidiano rappresenta il vero motore di questo importante risultato.

“Grazie a chi lavora con dedizione e senso di responsabilità – ha concluso il Sindaco – oggi possiamo parlare di una partecipata sana, solida e al servizio della città. Questo bilancio positivo è anche e soprattutto il frutto del loro contributo.”