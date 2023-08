Giovedì 17 agosto, presso l’arena dell’Alma Festival, si assegnano le fasce di Miss Etruria e di Miss Rocchetta Bellezza Lazio, due passaporti indispensabili per l’accesso alle prefinali nazionali. Ieri sera, all’Alma Club, la 22enne Claudia Seminatore ha vinto l’ultima selezione provinciale e accede alle finali regionali

Il concorso Miss Italia entra nella sua fase più calda con la terza finale regionale di questa 84° edizione, che si terrà giovedì 17 agosto presso l’arena dell’Alma Festival (Lungomare dei Navigatori Etruschi).

In passerella trenta ragazze si sfideranno per i due titoli in palio, per la conquista dell’accesso alle Prefinali nazionali: di Miss Etruria 2023 e Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2023.

La manifestazione, promossa dalla Delta Events – società esclusivista del Concorso Miss Italia per il Lazio –

sarà presentata come sempre da Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori.

Le ragazze in gara si esibiranno in diverse coreografie, dedicate alla moda beachwear e sportswear, con abiti da sera e gioielli Miluna e con il classico body da gara, con il quale si auto presenteranno alla giuria per la conquista dei due ambiti titoli, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam Leone.

Intanto ieri, presso l’Alma Club, si è svolta l’ultima selezione provinciale, con l’assegnazione del titolo di MISS FASHION GIRL LAZIO, vinto da CLAUDIA SEMINATORE, 22enne di Blera, castana, occhi marroni, agente immobiliare, ama viaggiare, disegnare e giocare a biliardo, sogna di fare la modella. Alle sue spalle, dalla seconda alla sesta posizione, si sono classificate: Ginevra Ghezzi, Elisa Rovetti, Ludovica Mancarella, Silvia Arnetuli e Giorgia Plebani. Tutte e sei avranno l’opportunità di partecipare alle prossime tappe delle finali regionali del concorso.