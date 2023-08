Gubetti: “L’invito che rivolgo a tutti, è in ogni caso quello di divertirsi ma in maniera responsabile e rispettosa delle nostre spiagge”

“È tradizione, soprattutto tra i giovani, campeggiare e trascorrere la notte di Ferragosto in spiaggia, accendendo fuochi, portando cibo e lasciando sull’arenile di tutto e di più. Questo, se per tanti rappresenta occasione di divertimento, allo stesso modo rappresenta un grave problema per le nostre spiagge: l’inciviltà e il mancato rispetto delle regole del buon senso da parte di alcuni infatti, la mattina seguente ci consegna delle spiagge sporche, piene di rifiuti, dei resti dei fuochi che sono stati accesi quant’altro. Per questo ho emesso un’ordinanza con la quale viene fatto divieto assoluto di campeggio, accampamento e attendamento in spiaggia, viene fatto divieto di accendere fuochi e falò e di sparare fuochi d’artificio, eccezion fatta per quelli autorizzati dalla Pubblica Sicurezza, nelle notti che vanno da lunedì 14 a mercoledì 16 agosto”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“La voglia di divertirsi e di trascorrere una serata insieme in spiaggia non può e non deve rappresentare un pericolo per il nostro ambiente e per il nostro mare, soprattutto in considerazione che adiacente alle nostre spiagge abbiamo un tesoro naturalistico da difendere e tutelare quale la Palude di Torre Flavia – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri – come di consueto, durante i giorni di divieto ci saranno dei controlli molto serrati, con le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e le realtà di volontariato ambientalista. L’invito che rivolgo a tutti, è in ogni caso quello di divertirsi ma in maniera responsabile e rispettosa delle nostre spiagge. Sono certa che sapranno trascorrere una bella notte di Ferragosto nel pieno rispetto dell’Ordinanza emessa”

In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, il trasgressore sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 c.p