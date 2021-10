La Valigia dell’Attore si rifà il trucco e diventa Academy

A Ladispoli la prima Academy dedicata a cinema e teatro –

Nel suo ottavo anno di attività, La Valigia dell’Attore incrementa l’offerta formativa con piani di studio multidisciplinari, dedicati al cinema e al teatro: alle materie già presenti nel programma, si aggiungono il doppiaggio, il canto, la regia e il combattimento scenico. Per la prima volta sul territorio di Ladispoli e dintorni, sorge una scuola che si pone l’ambizioso obiettivo di andare oltre gli standard laboratoriali. Un progetto studiato nel dettaglio, inclusivo, rivolto a tutte le fasce d’età e capace di guardare anche a chi intende iniziare o approfondire il rapporto col palcoscenico, per passione e non per professione.

La fitta rete di collaborazioni garantisce una pluralità di competenze al servizio degli allievi: tutto il corpo docente è altamente qualificato e di comprovata esperienza. Il calendario delle lezioni inoltre è stato programmato per non intasare gli impegni scolastici e lavorativi degli iscritti. Una grande opportunità sia per coloro che intendono avvicinarsi all’arte scenica, che per quanti vorrebbero farne una professione.

La Valigia dell’Attore ha sede operativa presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli: chiunque volesse informazioni può consultare il sito www.valigiadellattore.it oppure chiamare il numero 0669271216.