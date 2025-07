A Ladispoli dal 19 luglio torna “Nati Per Leggere…al mare!”

Quest’anno si svolgerà l”8° edizione di “Nati per leggere…al mare” nella biblioteca di Ladispoli a partire dal 19 luglio

L’amministrazione comunale informa che, anche quest’anno, la Biblioteca di Ladispoli uscirà dalle proprie sale con l’8° edizione di “Nati Per Leggere…al mare”.

Grazie ai Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, per ben 3 martedì i bambini da 0 a 6 anni potranno ascoltare le storie più belle a loro riservate direttamente in spiaggia, con in sottofondo il rumore delle onde e cullati da una leggera brezza marina. Viste le alte temperature, l’iniziativa si sposterà in vari stabilimenti balneari in modo da raggiungere tutti.

Martedì 15/07 alle ore 10:00, Columbia Beach – Lungomare Regina Elena, 27

Martedì 5/08 alle ore 10:00 al Malibù Beach – Lungomare Marina di Palo

Martedì 19/08 alle ore 10:00 allo Stabilimento Il Sogno – Lungomare Marco Polo.

La Biblioteca ringrazia vivamente il Columbia Beach, grazie al quale è stato dato il via a questo progetto ed i due nuovi entrati, Malibù Beach e Il Sogno, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Tutti gli appuntamenti sono a titolo gratuito ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca.