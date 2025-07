Ennesimo incidente in via di Zambra, Paolacci: “I residenti si facciano sentire, servono misure urgenti”

Un altro grave incidente su via di Zambra, due auto si sono scontrate nella mattinata e c’è da registrare un ferito estratto da un utilitaria, finita in cunetta. E’ uno dei tanti incidenti che avvengono in una strada dove manca segnaletica, teatro di sinistri che il comitato di zona ha denunciato all’autorità politiche.

“Devono fare la voce grossa, recarsi dal sindaco per convincerlo ad adottare misure di prevenzione – ha detto il consigliere comunale Paolacci -. La strada che porta sulla via Aurelia è da anni molto trafficata, visto che consente di accorciare i tempi per raggiungere Cerenova. I residenti hanno tutte la ragioni del caso, si vedono sfrecciare auto ad alta velocità, in barba ai divieti. L’amministrazione fino ad oggi non è stata capace di installare un dissuasore , men che meno un cartello per scoraggiare gli automobilisti. Chiediamo che venga fatto qualcosa in tempi rapidi, senza aspettare che ci sia un morto”.