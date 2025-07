Rinnovato protocollo di intesa tra la Direzione Marittima di Civitavecchia e Ambiente Mare Italia AMI-aps

Civitavecchia, 2 luglio 2025 – Si è tenuta questa mattina presso la sede della Capitaneria di porto Guardia Costiera di Civitavecchia la firma del rinnovo del Protocollo di Intesa tra la Direzione Marittima di Civitavecchia e Ambiente Mare Italia – AMI, che rafforza l’impegno comune per la salute degli ecosistemi marini, l’educazione ambientale e la lotta alla plastica monouso.

Sono tante le priorità previste dal rinnovo della collaborazione in ordine alle tematiche della tutela dell’ambiente marino e costiero evidenziate dal Capitano di Vascello (CP) Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio, e dal Presidente di Ambiente Mare Italia – AMI, Alessandro Botti. Un’alleanza strategica che si consolida per tutelare e valorizzare il prezioso patrimonio costiero e marino del Lazio.

Le priorità delineate da questo rinnovato accordo sono chiare e ambiziose. Il Capitano di Vascello (CP) Michele Castaldo e il Presidente Alessandro Botti hanno entrambi sottolineato l’importanza cruciale di questa intesa. In particolare, è stata evidenziata la rilevanza strategica dell’educazione ambientale rivolta alle nuove generazioni, considerata la chiave per un futuro più sostenibile, oltre l’importanza della tutela della biodiversità e della sostenibilità per la gestione e l’utilizzo responsabile delle risorse.

“Il Protocollo che rinnoviamo oggi – ha dichiarato il Capitano di Vascello Michele Castaldo – testimonia l’intento di continuare a perseguire la sinergica collaborazione tra Guardia Costiera ed AMI al fine di potenziare ed accrescere le attività di sensibilizzazione ed educazione a tutela dell’ambiente marino e costiero.”

Anche Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia, ha espresso grande entusiasmo: “Il rinnovo del Protocollo con la Direzione Marittima di Civitavecchia è per AMI un passo di enorme importanza e rappresenta un’occasione per rilanciare con ancora più forza le nostre attività di divulgazione, sensibilizzazione e intervento ambientale lungo le coste laziali”. E ha aggiunto con convinzione: “La Direzione Marittima di Civitavecchia e AMI sono sempre più impegnate nel Lazio e in tutta Italia a diffondere una nuova cultura ambientale e a promuovere l’impegno civico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei giovani, e di tutti gli operatori del mare”.

L’accordo si articola su pilastri fondamentali: la promozione di progetti di educazione, sensibilizzazione e informazione per la tutela dell’ambiente marino e costiero, la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione ecologica dei territori, nell’ambito del progetto “Italian Cleaning Tour”. Questi progetti vedranno il coinvolgimento diretto delle scuole di ogni ordine e grado attraverso un programma diversificato che includerà lezioni interattive, webinar, convegni e giornate di monitoraggio e intervento ambientale lungo le coste laziali. L’obiettivo è chiaro: unire teoria e pratica per stimolare l’impegno civico di studenti e cittadini nella conservazione degli ecosistemi marini e costieri.

Ma l’impegno non si limita solo al mondo della scuola. Tra gli obiettivi più importanti figurano anche iniziative ricreative dedicate a bambini e adulti in situazioni di disagio sociale, persone con disabilità o affette da gravi patologie, che grazie alle “Giornate ViviMare” avranno la possibilità di fare uscite in barca sui mezzi messi a disposizione dalla Guardia Costiera. Un segno tangibile di un approccio inclusivo e attento alle fragilità.

Inoltre, Ambiente Mare Italia – AMI si impegna, in stretta collaborazione con la Direzione Marittima del Lazio, a coinvolgere in tutte le iniziative di sensibilizzazione e impegno civico anche le associazioni locali, i circoli nautici, i diving, le Istituzioni locali e le aziende, grazie al progetto “LiberAMIdallaplastica”. Questa rete di collaborazione mira a creare un fronte comune per la tutela del mare, supportando al contempo la Direzione Marittima e le sue articolazioni territoriali nell’attuazione di ogni iniziativa interna di sensibilizzazione ambientale e protezione della biodiversità marina.

Chi siamo

L’Associazione Ambiente Mare Italia – AMI APS è un Ente del Terzo Settore nato dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.

Scorpi di più su www.ambientemareitalia.org – www.liberamidallaplastica.it